Ющенко: я гордий за кожний свій день, прожитий на посаді Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пишається кожним днем, проведеним на посаді глави держави, але й визнає свої помилки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у селі Криві коліна Черкаської області.

«Я гордий за кожний свій день, прожитий на посаді Президента, бо я кожен день покладав на те, щоб країна, які я отримав у 2005 році, через 5 років була іншою», - сказав В.ЮЩЕНКО, попросивши не судити його жорстко.

Він висловив переконання, що з роками його вклад буде ще оцінений.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що всі роки свого президентства він намагався розбудувати правову демократичну державу, намагався переконати українське суспільство, що вони мають бути нацією.

Він підкреслив, що українець може реалізувати свої амбіції лише в своїй державі. Жодна імперська держава цього не забезпечить.