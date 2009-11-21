Янукович нагадав партії Путіна про події п'ятирічної давнини

Події п`ятирічної давнини в Україні зіпсували українсько-російські відносини.

Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на 11-му з`їзді партії «Єдина Росія» у Санкт-Петербурзі.

«Я хочу повернутися в історію і пригадати події п`ятирічної давнини, які привели до провалу у відносинах між нашими країнами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, у цьому винні політики, які прийшли до влади в Україні.

Він підкреслив, що політика нових керівників України закінчується провалом практично в усіх областях життєзабезпечення України.

«Мені неприємно так говорити про мою країну, але від правди нікуди не подітися», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що економічні реформи в Україні були зупинені, і почався «необільшовицький» перерозподіл власності, а у державній політиці переважав націоналістичний пафос.

«Нові правителі відкрито закликали стримувати Росію», - сказав він.

Він зазначив, що, озираючись назад, розуміє, яка тонка межа відділяла Україну від громадянських потрясінь і скачування до деспотичних режимів.

«Україна витримала, а у Росії вистачило терпіння і мудрості пережити цей час. Сьогодні є реальний шанс повернути наші відносини в русло не просто стратегічного, а історичного партнерства. Разом будувати майбутнє наших народів і держав», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що Партія регіонів і її однодумці вже багато років співробітничають з «Єдиною Росією» і пов`язують з нею своє майбутнє.

В.ЯНУКОВИЧ виступав останнім на з`їзді "Єдиної Росії" із запрошених іноземних гостей – після представників Німеччини, В`єтнаму, Туреччини, Казахстану і Південної Осетії.