Литвин готовий перервати відпустку, якщо ВР спробує повалити Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН офіційно перебуває у відпустці під час сесійних засідань, але готовий головувати в парламенті в разі розгляду питання щодо відповідальності уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що підписав розпорядження, відповідно до якого «з вівторка по п’ятницю, коли пленарний тиждень, я перебуваю у відпустці».

В той же час він нагадав, що всі акти і документи має підписувати голова Верховної Ради України.

В.ЛИТВИН наголосив: «мене дивує, і з другого боку, тішить такий нездоровий ажіотаж навколо того, у відпустці я, чи ні».

Він зазначив, що спочатку його намагалися звинуватити у використанні парламентської трибуни, а тепер, коли «я показав – давайте будемо всі чесні і, як того вимагає закон, підемо у відпустку, то кажуть, що він якийсь придумав хід або чогось боїться».

В.ЛИТВИН звинувачує своїх опонентів у тому, що вони «намагаються з цього робити піар».

При цьому він висловив переконаний, що «зробив правильний крок», взявши відпустку.

В той же час він наголосив, «якщо у ВР будуть розглядатися питання про відповідальність уряду чи інші якісь «чутливі» питання, то я прийду і буду брати участь і головувати на цих засіданнях, щоб не давати ніяких підстав для звинувачень щодо ухилення від відповідальності».

В.ЛИТВИН додав, що парламент на сьогодні працює в нормальному режимі, а те, що інколи з’ясовують, «в кого дорожча краватка», то це вже «відноситься до рівня загальної культури».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.

Він відвідав ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», побував в Овруцькій центральній районній лікарні, якій подарував рентгенівський апарат.