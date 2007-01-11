Єхануров думає, що Семенюк у дурочку грає

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ стверджує, що закон України про перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації в 2007 році, взагалі не потрібен.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, “все це від лукавого. Цей законопроект взагалі не потрібен”. Він зауважив, що “відповідно до чинного українського законодавства, має бути тільки перелік об’єктів, заборонених до приватизації. Тобто, якщо по-простому описати всю цю ситуацію, то у Фонді держмайна “в дурочку грають”.

Прогнозуючи процес приватизації на наступний рік, Ю.ЄХАНУРОВ відзначив: “Це дуже складне питання, тому що немає ніякої реальної роботи. Продовжується словоблудіє, яке було і наприкінці минулого року. Зрештою, нема нічого дивного. У програмі Соцпартії написано, що має бути державна власність. Чого ж тоді хотіти? Представник СПУ - голова Фонду держмайна. Її можна тільки пожаліти. У неї завдання стримувати приватизацію, що вона і робить з усіх сил”.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до Верховної Раду Закон «Про перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році», прийнятий парламентом 6 грудня.

Законом передбачалася, зокрема, приватизація пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Одеський припортовий завод», а також приватизація пакетів акцій 12-ти обленерго.

Крім того, пропонувалося приватизувати майже 75% акцій ВАТ «Росава», 98% - ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», 96,67% - ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», 76% - ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».