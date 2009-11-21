Ющенко вважає Тимошенко та Януковича «двома авантюристами від політики»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на за прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та за лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ не стоять українські ідеали.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання В.ЮЩЕНКО висловив, виступаючи на відкритті пам’ятника Тарасові Шевченку у селі Криві коліна Черкаської області.

«Ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не є тими ідеологами, за якими стоїть українська доля чи українські ідеали. Це два авантюристи від політики, які будуть робити все популярне, посипати попелом ваші голови, позбавляти вас гідності й людської в тому числі», - зауважив він, додавши, що одним словом це можна назвати «криза», в тому числі криза розгубленості, криза моралі.

Особлива критика Президента дісталась Ю.ТИМОШЕНКО.

«Будь за що не береться ця людина, завжди виходить поглиблена криза, бо це не змагання інтелекту, це не змагання професійності, це змагання – де я буду через 3-5 місяців», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав присутніх поміркувати над цим, оскільки, на його думку, сьогодні доля незалежності, доля суверенітету, «можливо, знаходиться під більшим ризиком, ніж 5-10 років тому».