Литвин дав «оптимальний прогноз» щодо кандидатури Єханурова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що кандидатура Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони набере не більше 25 голосів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції, коментуючи відповідне подання Президента України.

За його словами, «це подання є наочним свідченням того, що курс на війну продовжується і навіть загострюється».

«Але якщо протистояння йде між Президентом України і прем`єр-міністром, то не треба втягувати у це протистояння Верховну Раду України», - наголосив він.

За його словами, необхідно, «щоб залишився бодай один острівець владної стабільності в Україні».

«Я прогнозую десь голосів 25 за кандидатуру Ю.ЄХАНУРОВА за оптимальними прогнозами», - сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що це «не потрібно ані Президенту, ані Україні загалом».

Він зазначив, що варто було б Президенту Вікторові ЮЩЕНКУ провести відповідні консультації з різними політичними силами, хоча при цьому «залишається, звісно, за Президентом України право приймати остаточне рішення».