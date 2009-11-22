Як Тимошенко вболівала на Євробаченні (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідала фінал дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2009", який цього року проходив в Україні, та привітала учасників змагання.

Відразу після оголошення результатів конкурсу, Юлія Тимошенко піднялася на сцену столичного "Палацу спорту" та відзначила, що всі учасники фінальної частини дитячого Євробачення уже є переможцями і справжніми героями.

"Якщо можна було б поміняти умови цього конкурсу, то потрібно було б перше місце і найголовніші подарунки вручити кожному. Це було би правильно!", - підкреслила Прем`єр-міністр.

За її словами, головна перемога кожного з юних конкурсантів у тому, що вони зробили свято як для України, так і для всього світу: "Я дякую вам за це. Україна вам за це вдячна! Ви ще дуже маленькі виконавці, але вже великі зірки, і я хочу, щоб перед вами відкрилися всі зіркові шляхи. Хай вам щастить у житті!".

Урядовий порталнагадує, що дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2009" проходив під патронатом Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.