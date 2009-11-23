Тимошенко: у Христа також був один зрадник...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що зрада окремих політиків не є приводом для того, щоб відмовлятися від перемог Майдану.

Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на Майдані перемогли саме люди, а не окремі політики. «Окремі політики можуть зрадити, так як це і відбулося з виборами у 2004 році. Окремі політики можуть не дотримати свого слова, можуть показувати зовсім інші стандарти політичного життя, ніж обіцяли на Майдані. Але перемогу людей над бюрократією, над владою, над нечесністю влади, над аморальністю влади не можна списувати з рахунків. Це все одно, що сказати, що ми не будемо святкувати перемогу у Другій світовій війні, тому що там в партизанських загонах або десь ще були зрадники. Зрадники завжди є. У Христа також серед апостолів був один зрадник. Але це не значить, що потрібно всі події перекреслювати і забувати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що в 2004 році на Майдан люди вийшли не за окремих політиків, а проти неправди на виборах, фальсифікаці «Вони вийшли за своє життя, вони вийшли за свою свободу. Вони на цьому Майдані прощалися зі своїм страхом перед владою. Вони перемогли власний страх, чиновницьку мафію, вони перемогли обставини, перемогли фальсифікацію на виборах, вони повірили в себе. Це було піднесення такого рівня, яке в будь-якій країні може відбуватися раз на сто-двісті років», - підкреслила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що треба пам’ятати найкраще, що було на Майдані. «Я б хотіла, щоб ми пам’ятали тих молодих людей, які з Донецька та Львова на Майдані знайомилися і одружувалися. І я хочу, щоб ми пам’ятали тих жінок, які брали за свій рахунок відпустки і йшли варити в Українському домі борщ для того, щоб інші мали можливість виборювати свою свободу. Я хочу, щоб ми пам’ятали тих журналістів, тих міліціонерів, тих людей, які просто повстали за себе. І я хочу, щоб вони не припиняли вірити в те, що за що вони стояли і за що вони боролися, можна втілити в життя. І я в це вірю свято. І думаю, що ми ще покажемо високий клас України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.