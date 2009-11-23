Богословська каже, що Севастополь може накрити вугільним пилом

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА подала позов про призупинення будівництва вугільного терміналу в Севастополі. Про це вона повідомила у коментарі УНІАН.

За словами політика, якщо термінал буде побудовано, Севастополь накриють клуби вугільного пилу, оскільки перевалювання вугілля вестиметься відкритим способом, а не закритим, як у розвинених країнах світу.

У свою чергу екологи вважають, що введення терміналу в дію призведе до викидів у атмосферу, воду та ґрунт до 1 тис. тонн вугільного пилу на рік, і це негативно позначиться на екологічній ситуації в місті та здоров`я жителів, а також відлякає курортників.

«Під час видачі дозволу було порушено екологічне законодавство, і завдання політиків, суспільства - виправити цю помилку. Чому, коли наші інвестори починають працювати за кордоном, вони дотримуються всіх норм, зокрема екологічних, а у власній країні роблять усе навпаки? Бо у нас беззаконня і безвідповідальність? Час покласти цьому край», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Політик відзначила: не можна допустити, щоб у гонитві за прибутком українські виробники забруднювали довкілля й отруювали людей.

«Нещодавно у Запоріжжі депутати обласної ради дозволили одному з великих підприємств безкарно викидати в повітря тисячі тонн шкідливих речовин. Тепер у Севастополі пропонують вугілля перенавантажувати відкритим способом. Це вже тенденція. А завдання влади - створити умови, щоб і українське виробництво розвивалося, і люди були здорові», - підкреслила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Кандидат повідомила, що 21 листопада в Севастополі вона взяла участь у 2-тисячному мітингу-протесті проти будівництва вугільного терміналу.

Довідка УНІАН. Вже кілька років екологи, громадськість та жителі міста виступають проти будівництва в Севастополі універсального перевантажувального комплексу ЗАО “Стівідорна компанія “Авліта” - вугільного терміналу. Одні з основних претензій до запланованого об`єкту - це вибухо- та пожеженебезпечність, розмір санітарно-захисної зони та забруднення атмосфери й акваторії порту в процесі виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Нагадаємо, в грудні 2006 року управляюча компанія Групи Метінвест – «Метінвест Холдинг» заявила про наміри використати придбаний в Севастополі портовий комплекс ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» для імпорту в Україну коксівного вугілля.

Керівництво «Авліти» неодноразово заявляло про те, що технологічно термінал функціонуватиме таким чином, що це не становитиме загрози навколишньому природному середовищу.

На початку лютого 2007 року голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН повідомив, що влада Севастополя домовилися з інвесторами компанії «Авліта», що питання про створення вугільного терміналу на території порту не вирішуватиметься без широкої дискусії з громадськістю і проведення екологічної експертизи.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».

Власниками ТОВ «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (20%) і ЗАТ СКМ (80%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), 90% СКМ належить Рінату АХМЕТОВУ.