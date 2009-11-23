Тимошенко на переговорах із Путіним недовиконала вказівки Ющенка?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у ході переговорів з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ 19 листопада у Ялті виконала лише частину директив, даних їй Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це в коментарі УНІАН заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Безумовно, директиви на ці переговори Президентом були дані, проте, з того, що нам відомо, підкреслюю, поки лише із засобів масової інформації, - виконана лише невелика частина цих директив», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він не став уточнювати, які саме вказівки одержала Ю.ТИМОШЕНКО від Президента, підкресливши, що виконана лише частина директив, пов`язана, зокрема, із застосуванням штрафних санкцій за недобір газу.

«Причому, хочу підкреслити, що досягнута усна домовленість, а де-юре питання так і не врегульоване», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів 19 листопада у Ялті прем`єр-міністри України і Росії домовилися про не стягнення штрафів з НАК «Нафтогаз України» за недобір газу в 2009 році, про підвищення тарифів на транзит газу через територію України на 60% і про скорочення обсягів закупівлі газу «Нафтогазом» у 2010 році до необхідної Україні кількості з тим, щоб не було необхідності штрафувати НАК за недобір газу.

Сьогодні, 23 листопада, керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА повідомив, що завтра, 24 листопада, у ході переговорів у Москві керівництво НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» планують підписати документи, які підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в 2009 році.