Сьогодні в ефір пустять перших двох кандидатів

Сьогодні кандидати у Президенти України розпочинають передвиборчу агітацію на телебаченні за державні кошти.

Першими сьогодні в ефірі Першого національного каналу транслюватимуться записи виступів о 19.00 депутата Київради Олександра ПАБАТА та о 19.30 - Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, усі кандидати в Президенти зможуть безкоштовно провести агітацію за себе в ефірі Національної телекомпанії України у три етапи: з 23 листопада по 4 грудня, з 7 по 17 грудня та з 18 по 30 грудня. Щодня в ефірі телебачення зможуть виступити по двоє кандидатів у Президенти, які матимуть для виступу по 10 хв. Записи їхніх виступів транслюватимуть о 19.00 та 19.30.