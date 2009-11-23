У Ющенка прикинули ціну на газ на початку 2010-го

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ прогнозує, що на перший квартал 2010 року ціна на російський газ для України становитиме близько 300 дол. за тисячу кубометрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії, одним із лідерів якої є Б.СОКОЛОВСЬКИЙ

„Вже зараз можна спрогнозувати, що на перший квартал 2010 року ціна на російський газ для України складатиме близько 300 доларів за тисячу кубометрів”, - сказав він. Ця ціна, зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, вище за середньоєвропейську, оскільки „розрахункова формула для України містить базову ціну 450 доларів за тисячу кубометрів”.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що „говорити сьогодні про точну ціну російського природного газу передчасно”.