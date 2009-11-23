Ульянченко вишпетила Тимошенко за поведінку на зустрічі з Путіним

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО назвала “неприпустимою” поведінку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО під час її зустрічі з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ минулого тижня у Ялті.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

“Якщо ми потрапимо в руки політиків, які хочуть повернути країну назад, якщо не продовжимо реформ - ми втратимо ті можливості, які приніс нам Майдан», - зазначила, зокрема, В.УЛЬЯНЧЕНКО, говорячи про досягнення Помаранчевої революції.

У такому контексті глава Секретаріату Президента України навела приклад поведінки прем’єр-міністра України, продемонстровану під час зустрічі з російським головою уряду. «Це неприпустимо, коли прем’єр-міністр незалежної держави, кандидат у Президенти демонструє таку зневагу до своєї країни. Варто замислитися – чи ми будемо мати Українську державу, чи українську окраїну, якщо залишимо таких політиків», - цитує слова В.УЛЬЯНЧЕНКО прес-служба.

Найважливішим же досягненням минулих п’яти років глава Секретаріату Президента назвала свободу. “Говорячи про свободу, я маю на увазі і свободу преси, і свободу вибору, і економічну свободу. Однак свобода - це ще й велика відповідальність», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона також зазначила: «Майдан – це не ярмарок обіцянок, а шанс змінити країну. І як цей шанс використати, залежить саме від нас”.