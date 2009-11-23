Тимошенко посадить в облгази своїх людей: без них - жодного платежу

Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за процесом розрахунків за газ підприємствами ТКЕ і обленерго на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з питань оплати за газ.

«Ми приймаємо у середу на засіданні уряду комплексне рішення у вигляді постанови, яка вводить спеціальну систему контролю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що необхідність у такому кроці викликана тим, що розподільні рахунки, які підприємства ТКЕ і облгази повинні були відкрити в "Ощадбанку", не відкриті, а якщо відкриті, то кошти через них не проходять.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в кожному підприємстві ТКЕ і облгазі вже у четвер буде введена спеціальна посада представника Контрольно-ревізійного управління, без підпису якого не здійснюватиметься жоден платіж з підприємств ТКЕ і облгазів. «Якщо не буде підпису – не проводитиметься платіж», - сказала прем`єр.

Крім того, постановою буде передбачено, що борги НАК «Нафтогаз України» перед бюджетами усіх рівнів будуть переуступлені підприємствам теплокомуненерго і облгазам, і податкова адміністрація з четверга починає відстежувати кожну копійку кеш-флоу реального обігу коштів, які заходять і виходять на ті або інші підприємства ТКЕ, облгазів, райгазів, міськгазів, повністю вся система буде взята під контроль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам сказати, що 2007-й, 2008-й і 2009-й рік ми перевіримо кожну копійку. Перевіримо, за якою ціною купувалися матеріально-технічні ресурси на стороні, за якими угодами і з яких причин списувалися з рахунків ці гроші. І ми знайдемо, де ці гроші від теплокомуненерго, від обл-, міськ- і райгазів, які повинні були прийти в НАК «Нафтогаз» як плата за газ. І, безумовно, я спокійно дивитися на те, що там відбувається, не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр зазначила, що КРУ, згідно з постановою, перевірятиме витрати місцевих бюджетів, з яких не виділялися кошти для дотацій при тому, що тарифи на житлово-комунальні послуги не піднімалися. «Ми просто подивимося, куди використовувалися кошти місцевих бюджетів, якщо немає грошей дотувати за природний газ», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ситуація, яка склалася на сьогодні з оплатою за газ «Нафтогазу України», - це «підрив незалежності України, підрив її могутності і підрив авторитету України на світовій арені», оскільки ситуація безпосередньо впливає на можливість розрахунку України з РФ за російський газ, що імпортується.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що 10 грудня вона має намір провести всеукраїнську нараду з питань розрахунків за газ підприємствами ТКЕ і облгазами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України заявила, що борг за газ перед НАК «Нафтогаз України» у загальному обсязі становить до 8 млрд. грн. Вона підкреслила. що у разі непогашення облгазами до 1 грудня боргів за газ перед НАК, вони будуть позбавлені права продавати газ суб`єктам господарювання, а якщо борг не буде погашений і пізніше, то з 1 січня облгази будуть позбавлені ліцензії на продаж і транспортування газу.