На Майдані транслюють передвиборчу програму Ющенка на великому екрані
18:39, 23 листопада 2009Політика
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Президент виступає в Українському домі
Зараз на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків прихильників Президента Віктора ЮЩЕНКА слухають його передвиборчу програму.
Як передає кореспондент УНІАН, виступ В.ЮЩЕНКА в “Українського домі” транслюється на великому екрані в центрі столиці.
Прихильники В.ЮЩЕНКА, здебільшого молоді люди, тримають помаранчеві прапори та одягнуті в помаранчеві жилети із символікою партії “Наша Україна”.
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