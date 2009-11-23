На Майдані транслюють передвиборчу програму Ющенка на великому екрані

18:39, 23 листопада 2009
Політика
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Президент виступає в Українському домі

Зараз на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків прихильників Президента Віктора ЮЩЕНКА слухають його передвиборчу програму.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ В.ЮЩЕНКА в “Українського домі” транслюється на великому екрані в центрі столиці.

Прихильники В.ЮЩЕНКА, здебільшого молоді люди, тримають помаранчеві прапори та одягнуті в помаранчеві жилети із символікою партії “Наша Україна”.

 

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