На Майдані транслюють передвиборчу програму Ющенка на великому екрані

Зараз на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків прихильників Президента Віктора ЮЩЕНКА слухають його передвиборчу програму.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ В.ЮЩЕНКА в “Українського домі” транслюється на великому екрані в центрі столиці.

Прихильники В.ЮЩЕНКА, здебільшого молоді люди, тримають помаранчеві прапори та одягнуті в помаранчеві жилети із символікою партії “Наша Україна”.