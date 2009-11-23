Єфремов: Янукович і Богатирьова - дуже близькі один одному

Єфремов вважає позитивом наявність у Партії регіонів кількох центрів впливу

Народний депутат України, перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає позитивом наявність у Партії регіонів кількох центрів впливу.

Про це він сказав в інтерв`ю «Левому берегу».

«Ми крутимося навколо теми, яку слід таки розкрити, - вплив на Лідера, - сказав О.ЄФРЕМОВ. - Ось, кажуть: у ПР кілька центрів впливу, це, мовляв, погано. Був би центр один, було б краще? Щоб без плюралізму думок, без можливості висловитися, бути почутим Лідером? Однозначно, гірше! Тому розвиток центрів впливу у великих партіях слід, мабуть, навіть стимулювати. Не допускаючи формування команди зі сватів, кумів - як ЮЩЕНКО; не обмежуючи свої можливості повною відсутністю команди - як ТИМОШЕНКО».

На зауваження про те, що Партія регіонів зазнала істотних втрат, особливо в публічній площині, після того як з неї пішли Раїса БОГАТИРЬОВА, Тарас ЧОРНОВІЛ, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Василь КИСЕЛЬОВ, перший заступник голови фракції ПР сказав: «Тарас ЧОРНОВІЛ поводиться не по-чоловічому. Він не має достатньо інформації про те, що намагається коментувати - висновки робить буквально на рівному місці. Раїса Василівна... я знаю її давно і добре. Як і Віктора Федоровича. Повірте, ці люди дуже близькі один одному. Незважаючи ні на що».

За словами О.ЄФРЕМОВА, секретар РНБО і лідер Партії регіонів регулярно спілкуються.

«Про суто людське спілкування судити не беруся, але ворожнечі між ними точно немає. Немає ворожнечі у Віктора Федоровича й Інни Германівни. А до Тараса Лідер ставиться ... по-батьківськи, я б сказав. Прощає йому і витівки, і дурниці», - сказав О.ЄФРЕМОВ.