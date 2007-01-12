Мер Івано-Франківська обіцяє усунути несправедливість

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС обіцяє громаді, що побудує в місті пам’ятники Тарасові Шевченку та провіднику ОУН Степанові Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. АНУШКЕВИЧУС повідомив вчора ввечері на зустрічі із керівниками промислових підприємств міста. За його словами, “міська влада взяла зобов’язання перед жителями міста побудувати пам’ятники С.Бандері – до 100 річчя від дня народження (2009 р.) та Т.Шевченку. В.АНУШКЕВИЧУС наголосив, що Івано-Франківськ - єдине місто в Україні, яке не має пам’ятника Великому Кобзареві. Він також повідомив, що пам’ятник Кобзареві побудують перед “білим будинком”, в якому розміщені облдержадміністрація, обласна рада та міська рада. Для цього проведуть реконструкцію площі перед будинком. “Місце для пам’ятника вибрано не випадково, - зауважив міський голова. - Щоб кожен чиновник, йдучи на роботу, дивився в очі Кобзареві і звіряв свої дії та помисли з українським генієм та працював на благо громади”. Нині на площі перед “білим будинком” стоїть пам’ятник двом музикантам (один з балалайкою, другий - з цимбалами), що символізує дружбу російського та українського народів. Між музикантами - гранітна стела, на якій колись був пам’ятник Леніну. Мер Івано-Франківська не повідомив, чи будуть ці символи перенесені в інше місце. Пам’ятник С.Бандері спорудять на Європейській площі, де колись стояв пам’ятник танку.