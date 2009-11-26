Томенко: Ющенко де-факто відмовився від статусу Президента

Останні дії Президента Україні Віктора ЮЩЕНКА свідчать, що він став лідером антиурядової опозиції в Україні.

Таку думку під час зустрічі з викладачами та студентами Хмельницького національного університету висловив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН в його прес-службі.

«Якщо проаналізувати останні виступи Віктора ЮЩЕНКА, вже як кандидата у Президенти, зокрема, виступ і в Українському домі з презентацією програми, то складається враження, що він очолив антиурядову опозицію», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, фактично в основі своєї діяльності сьогодні В.ЮЩЕНКО поставив не просто критику окремих дій уряду, а створення умов неможливості нормальної роботи уряду загалом і його стратегічна мета – недопущення перемоги Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах. Він також наголосив на очевидності для всіх того факту, що така стратегія, яка фактично проголошена у його програмному виступі, означає, що Президент готує своїх прихильників до того, що буде підтримувати у другому турі В.ЯНУКОВИЧА.

За словами М.ТОМЕНКА, такі дії Президента та визначення головним змістом своєї кампанії саме такі завдання свідчать, що В.ЮЩЕНКО де-факто відмовився від статусу Президента, оскільки задачі Президента абсолютно інакші і вони чітко передбачені Конституцією.

«На сьогоднішній день Віктор ЮЩЕНКО всі свої зусилля покладає на те, щоб не допустити перемоги на президентських виборах Юлії ТИМОШЕНКО, а отже, всіляко допомагає перемозі Віктора ЯНУКОВИЧА. Виходячи з цього, очевидно можна сказати, що п’ятирічна дискусія про те, в чому полягає головне розчарування Майдану стала риторичною», - сказав М.ТОМЕНКО.