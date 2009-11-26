Рада сьогодні збереться позачергово

Ініціювали бютівці

Верховна Рада України проведе сьогодні позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути питання про подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу. Як повідомляє сайт ВР, засідання парламенту розпочнеться о 10.00. Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання ініціювали народні депутати від БЮТ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter