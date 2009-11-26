Рада сьогодні збереться позачергово
08:15, 26 листопада 2009Політика
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Ініціювали бютівці
Верховна Рада України проведе сьогодні позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути питання про подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.
Як повідомляє сайт ВР, засідання парламенту розпочнеться о 10.00.
Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання ініціювали народні депутати від БЮТ.
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