Тимошенко прийде до депутатів просити про мільярд

Прем`єр Юлія Тимошенко прийде на позачергову сесію Верховної Ради у четвер.

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, коментуючи питання щодо можливості подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення 1 мільярду гривень на боротьбу з епідемією грипу.

"Я буду звертатися до парламенту. Тому, що я не знаю, як діяти. Без грошей, таку масштабну підготовку до другої хвилі зробити не можливо", - заявила Тимошенко.

"І тому я буду сама в четвер, там де буде позачергова сесія Верховної Ради, я буду сама в парламенті і я буду звертатися до депутатів", - зазначила прем’єр.

"Я чомусь переконана, що все ж таки більше депутатів, які будуть усвідомлювати, що вони своїм голосуванням несуть відповідальність за життя кожної людини нашої держави", - сказала вона.

Як відомо, у четвер Верховна Рада розглядатиме вето президента на закон про виділення 1 мільярду гривень на боротьбу з грипом.

У свою чергу Ющенко заявив, що не підпише цей закон навіть, якщо Верховна Рада подолає його вето.

Українська правда