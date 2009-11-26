Губернатор: Держказначейство блокує платежі по Євро-2012

Голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ звернеться з листом до прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та керівництва Державного казначейства щодо неналежної роботи управління Держказначейства у Львівській області, яке затримує виплати по об’єктах, що будуються у межах підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у середу на прес-конференції у Львові.

М.КМІТЬ зазначив, що його також підтримав голова Львівської облради Мирослав СЕНИК, а також міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, який, у свою чергу, також має намір звернутися з відповідним листом до уряду.

«Я не можу пояснити, чому склалася така ситуація у роботі казначейства. Дії Держказначейства у блокуванні платежів по Євро-2012 просто неадекватні. Ні обласна, ні міська влада не можуть знайти шляхи порозуміння з установою, але якщо не проводити регулярно платежі, то можна зірвати Євро-2012», - наголосив М.КМІТЬ.