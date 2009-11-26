Литвин обурюється закордонною картоплею на базарах

Кандидат у президенти, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН впевнений, що держава повинна стримувати ціни на найнеобхідніші продукти харчування.

Про це він заявив на зустрічі з колективом Херсонського хлібозаводу, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

«В Україні роками складалася абсурдна ситуація, коли селянам за зерно платять копійки, молоко у людей скуповують дешевше за ціну газованої води, а у місті немає дешевого хліба», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що влада залишає мільйони співвітчизників за межею фізичного виживання, але це є неприпустимим для України як однієї із потенційно найпотужніших світових аграрних держав. “Держава має суворо контролювати ціни і якість продуктів харчування та найнеобхідніших медичних препаратів. Контролю підлягають ціни на хліб, олію, м’ясо, цукор, масло, яйця та на ліки національного виробництва”, - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, по-справжньому державний підхід передбачає не лише суворий контроль за розміром торговельної надбавки, існує ціла низка заходів, за допомогою яких влада може і мусить вирішувати це питання. «Те, що на наших базарах уже і картопля закордонна – це просто злочин влади!», - додав він.

На переконання В.ЛИТВИНА, продовольча програма має передбачати механізми адресних державних компенсацій соціально незахищеним верствам.

Вона, на його думку, має включати закупівлю сільськогосподарської сировини державою задля підтримки сільгоспвиробника. Також повинна бути передбачена підтримка національних переробних підприємств, у першу чергу це стосується виробників хліба, для того, щоб ціна на соціальний хліб не зростала, зауважив В.ЛИТВИН.