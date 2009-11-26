Ющенко приймає високу гостю

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЄ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав обійшли стрій воїнів Почесної варти, оркестри виконали Державні гімни України та Литви.

У рамках церемонії на площі біля Секретаріату Президента України відбулося взаємне представлення офіційних делегацій України та Литви.

У складі української делегації: міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, міністр культури та туризму Василь ВОВКУН, міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Після церемонії зустрічі у Будинку Городецького відбудуться переговори президентів у вузькому колі та засідання Ради президентів України та Литви за участі делегацій двох сторін.