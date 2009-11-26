Група «За Україну!» не долатиме вето Президента

Депутатська група «За Україну!» з фракції “Наша Україна - Народна самооборона” не голосуватиме за подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер цієї групи, народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що ці гроші потрібні, але Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та опозиція мають знайти спільну позицію з даного питання і на наступному тижні, у вівторок, ухвалити спільне консолідоване рішення.

За словами В.КИРИЛЕНКА, у випадку, якщо Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні в парламенті «буде лише нагнітати істерію і говорити, що їй знову не дають, для мене особисто це буде означати, що у неї на меті не має завдання здобути 1 млрд. грн. для подолання наслідків епідемії».

Він додав, що у випадку, якщо Секретаріат Президента не шукатиме разом з урядом спільну позицію для вирішення цієї проблеми, то це також означатиме, що немає налаштованості на конструктивну роботу.

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що сьогодні «вся українська влада, вся українська опозиція використали епідемію грипу понад усе у політичних цілях». «Бачимо безперспективну політичну війну, яка продовжувалась і набувала нових обертів на тлі епідемії грипу, яка вразила Україну», - наголосив депутат. За його словами, це засвідчує «безвідповідальний підхід навіть найвищих і найрейтинговіших українських політиків».

В.КИРИЛЕНКО додав, що «розмінною монетою стають ті справи, які треба вирішувати не у стані політичної істерії, а виходячи із спокійної обстановки, в якій необхідно ухвалювати важливі рішення».