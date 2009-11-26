Тимошенко лякає, що від грипу може померти 240 тисяч українців

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиція нестиме відповідальність у разі відмови підтримати виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Верховній Раді.

"Не має значення, чи то ви в опозиції, чи при владі. Ви зобов`язані, якщо хоч одна людина віддала за вас голос в цій країні, захистити життя, а не займатися порожньою демагогією і витрачанням державних грошей на просиджування штанів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду додала, що кожен депутат знає, як захистити своїх рідних дітей. "Якщо йому буде погано, то він поїде, як мінімум в Феофанію, а як максимум – за кордон на власному літаку в ті клініки, в яких все є і які були при владі, але не забезпечили наші клініки, отримуючи так звані гроші від тіньової приватизації", - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, саме через такі власні можливості депутатам та Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ "байдуже, що буде з сільською дитиною". "Сільська дитина навіть не доїде до обласної лікарні, тому що не забезпечено за попередні 18 років ні швидкими допомогами, ні реанімобілями. Все пограбували та прокрали. А від приватизації країна грошей не отримала", - зазначила глава уряду.

"Тому я хочу сказати, шановні друзі, що несете відповідальність і ви в залежності від сьогоднішнього голосування за кожне життя дитини, за кожне життя вагітної жінки, за кожне життя молодої людини", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр запропонувала депутатам перед прийняттям рішення ознайомитися із прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров`я, згідно з якими від епідемії грипу в Україні при оптимістичному сценарії можуть померти 34 тис. осіб, а при песимістичному – 240 тисяч осіб.