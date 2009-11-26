ЄЦ розколола проблема вибору з-поміж трьох кандидатів?

12:15, 26 листопада 2009
Політика
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Балога зі своїм майже домовився

У партії екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ «Єдиний Центр» - розкол, пише газета «Дело» (№ 198 від 26 листопада).

Народні депутати, які входять до фракції «НУ-НС» в парламенті від партії «Єдиний Центр», розійшлися в думках з приводу свого політичного майбутнього. Одна частина, включаючи керівництво партії, схиляється до думки, що на виборах Президента слід зберегти нейтралітет і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти. Інші ж шукають підтримки у великих політичних силах.

Половина членів партії схиляється до того, щоб віддати перевагу на президентських виборах нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ. Активним прихильником діючого Президента в «Єдиному Центрі» є народний депутат Віктор ТОПОЛОВ. Серед місцевих осередків партії на бік В.ЮЩЕНКА в першу чергу готова перейти частина Тернопільської облорганізації.

«Так, дійсно, люди ведуть переговори про те, щоб працювати в штабі ЮЩЕНКА. Я їм цього заборонити не можу», - заявив «Делу» голова Тернопільської облорганізації «Єдиного Центру» Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Крім того, він не виключив, що і сам підтримуватиме В.ЮЩЕНКА. «Це моя особиста думка як фізичної особи, але глобальне рішення ухвалить «Єдиний Центр» на з`їзді», - сказав С.ТАРАШЕВСЬКИЙ. Також він не виключив, що «Єдиний Центр», з`їзд якого відбудеться лише в лютому, напередодні другого туру президентських виборів, ухвалить рішення абстрагуватися і не підтримувати жодного з кандидатів.

При цьому тернопільський губернатор Юрій ЧИЖМАРЬ, призначений на цю посаду з руки екс-глави Секретаріату Президента В.БАЛОГИ, офіційно заявив «Делу», що голосуватиме за В.ЮЩЕНКА, наголосивши при цьому, що не є членом «Єдиного Центру».

Друга половина членів «Єдиного Центру» орієнтується на прем`єр-міністра. Зокрема, допомогти Юлії ТИМОШЕНКО перемогти на виборах президента зголосився народний депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ, пише газета. Він готовий очолити штаб Ю.ТИМОШЕНКО в Хмельницькій області.

«У мене довга історія стосунків з ТИМОШЕНКО, я іноді з нею зустрічаюся, але це ще нічого не означає», - сказав «Делу» сам М.ПОЛЯНЧИЧ. Заручившись його підтримкою, Ю.ТИМОШЕНКО може дістати контроль над Хмельницькою областю, губернатором якої є член «Єдиного Центру» Іван ГАВЧУК, зазначає видання.

Правда, чутки про призначення М.ПОЛЯНЧИЧА керівником штабу обурили членів БЮТ, пише газета. Річ у тому, що протягом десяти років цей штаб очолює їхній однопартієць, народний депутат Олександр БУДЖЕРАК. Той, за інформацією «Дела», категорично відмовився ділити лідерство в області з «чужаком». «Якщо подібне трапиться, я цього так не залишу», - наголосив О.БУДЖЕРАК.

Як пише видання, плюралізму думок в «Єдиному Центрі» додав і лідер партії В.БАЛОГА. Він узявся забезпечити перемогу голові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ. Цю ж інформацію «Делу» підтвердили в Партії регіонів. «Так, переговори майже закінчилися, вони працюють на нашу підтримку, а ми залишаємо контроль над Закарпаттям за БАЛОГОЮ», - сказав співбесідник газети. Про те, що тамтешні «балогівці» безпосередньо працюють на В.ЯНУКОВИЧА, раніше заявляв заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ, зазначає «Дело».

 

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