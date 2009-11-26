Експерт попередив: Януковичу світить «небезпечний момент»
Що доведеться пояснювати лідеру ПР
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ складно буде пояснити своїм виборцям відмову фракції Партії регіонів підтримати виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемічним грипом.
Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН, у зв`язку з відмовою фракції Партії регіонів подолати вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення цих коштів.
«Складно собі уявити, як пояснюватимуть виборцям свою непослідовність в цьому питанні лідери Партії регіонів, які спочатку заявляли про те, що вони обов`язково проголосують за виділення коштів на боротьбу з епідемією. У разі другої і третьої хвилі епідемії, про які заявив як сам В.ЮЩЕНКО, так і медики, рейтинг кандидата від опозиції почне стрімко падати, що може стати інтригою в другому турі майбутніх президентських виборів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
Крім того, на його думку, лідеру Партії регіонів доведеться пояснити своїм ідейним виборцям мотиви узгодження позицій «регіоналів» з технологами Президента В.ЮЩЕНКА. «Цей момент може бути навіть більш небезпечним у розпал політичної дискусії в регіонах», - вважає експерт.
Також О.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив, що й вина за прогнозовані Всесвітньою організацією охорони здоров`я тисячі можливих від епідемії смертей в Україні «може лягти на В.ЯНУКОВИЧА, оскільки через неконструктивну позицію його політичної сили країна опиниться без коштів на боротьбу з новими загрозами епідемії».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, на позачерговому засіданні Верховної Ради фракція Партії регіонів не проголосувала за подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.
У свою чергу, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів ініціюватиме у вівторок, 1 грудня, повторний розгляд цього питання.