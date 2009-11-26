Експерт попередив: Януковичу світить «небезпечний момент»

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ складно буде пояснити своїм виборцям відмову фракції Партії регіонів підтримати виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемічним грипом.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН, у зв`язку з відмовою фракції Партії регіонів подолати вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про виділення цих коштів.

«Складно собі уявити, як пояснюватимуть виборцям свою непослідовність в цьому питанні лідери Партії регіонів, які спочатку заявляли про те, що вони обов`язково проголосують за виділення коштів на боротьбу з епідемією. У разі другої і третьої хвилі епідемії, про які заявив як сам В.ЮЩЕНКО, так і медики, рейтинг кандидата від опозиції почне стрімко падати, що може стати інтригою в другому турі майбутніх президентських виборів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Крім того, на його думку, лідеру Партії регіонів доведеться пояснити своїм ідейним виборцям мотиви узгодження позицій «регіоналів» з технологами Президента В.ЮЩЕНКА. «Цей момент може бути навіть більш небезпечним у розпал політичної дискусії в регіонах», - вважає експерт.

Також О.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив, що й вина за прогнозовані Всесвітньою організацією охорони здоров`я тисячі можливих від епідемії смертей в Україні «може лягти на В.ЯНУКОВИЧА, оскільки через неконструктивну позицію його політичної сили країна опиниться без коштів на боротьбу з новими загрозами епідемії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, на позачерговому засіданні Верховної Ради фракція Партії регіонів не проголосувала за подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

У свою чергу, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет міністрів ініціюватиме у вівторок, 1 грудня, повторний розгляд цього питання.