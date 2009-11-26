БЮТ напише ще один закон про «грипозний» мільярд

Фракція БЮТ на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради ініціюватиме прийняття нового закону щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко з посиланням на народного депутата від БЮТ Олега ЛЯШКА.

«Цей законопроект буде поданий на заміну того, який депутати сьогодні провалили», - повідомив він, додавши, що до вівторка, 1 грудня, Бюджетний комітет доопрацює і подасть на розгляд у сесійну залу даний законопроект.

О.ЛЯШКО також наголосив, що відмова депутатів Партії регіонів і НУ-НС підтримати подолання вето Президента на закон про виділення коштів для боротьби з епідемією грипу є «політичним і безвідповідальним рішенням».

«На жаль, ми зіткнулися з безвідповідальністю колег по відношенню до України, бо одні слухають Президента, який ніяк не придумає як зашкодити уряду, а інші - пишуть законопроекти, які ґрунтуються на якихось соціологічних дослідженнях», - сказав О.ЛЯШКО.