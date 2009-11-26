Тимошенко розказала, що було би «просто трагедією для країни»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що особисто очолить Координаційну раду з реформування медичної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Координаційної ради з реформування медичної галузі.

«Я хотіла б, щоб рада, яка створена рішенням уряду для формування стратегії і тактики реформування системи охорони здоров’я, почала дуже активно працювати. Я не хочу, щоб це був, не дай Боже, який-небудь декоративний орган, який створюється на якусь частину передвиборчого марафону. Це було б просто трагедією для країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також вважає за доцільне зробити відкритим для розширення склад цієї ради. «Якщо ви або ваші колеги, або ваші команди знають людей, достойних, інтелектуальних, абсолютно здатних працювати у такій раді, ми будемо залучати і запрошувати всіх, кого ви порадите», - запропонувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що коордрада ухвалюватиме доленосні рішення з реформування медичної галузі. «Я не хочу, щоб країна переживала такі стреси, як вона переживала зараз», - пояснила прем’єр-міністр.