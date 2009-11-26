Ющенко радить пов’язаним з урядом посередникам скасовувати плани

Співпрацю України та Литви у сфері енергетики Віктор Ющенко вважає “резонансною темою”. Про це Президент заявив за підсумками Третього засідання Ради Президентів України та Литви, повідомила прес-служба голови держави.

Підписана Угода про поставки електроенергії, сказав Ющенко та додав, що на його думку, Україна має великий експортний потенціал. “На сьогодні по суті один ядерний блок ми готові виділити для генерації і поставки української електроенергії за кордон”. Підписана Угода про експорт української електроенергії, уточнив голова держави, буде реалізована з 1 січня 2010 року.

“Відверто хочу сказати: ми обговорили нюанси реалізації цієї угоди з пані Президентом, - вів далі Ющенко, - і мені було приємно почути, що литовська сторона наперед (навіть ще до того моменту, коли українська сторона підняла це питання) заявила, що литовська сторона бажає одного – прозорі поставки української електроенергії без посередників. Це публічна співпраця двох державних структур.

І тому я окремо хотів би наголосити: ті посередники, які вже зареєструвалися в Литві, щоб зробити опосередковану поставку туди електроенергії, можуть ці плани закривати. Ми поставили за мету – що це буде виключно пряма, безпосередня поставка української електроенергії. Бо вся інша схема буде розглядатися як корупційна, а до тих структур, які уже зареєструвалися, відносяться інтереси великих українських посадовців з уряду - і я думаю, що ці плани буде скасовано”.