У Кличка бояться, що Київраду обнесуть колючим дротом

Фракція Блоку Віталія Кличка вимагає від міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО негайно скасувати розпорядження про обмеження на відвідування бажаючими пленарних засідань Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції Блоку Віталія Кличка.

“Столична влада фактично перевела діяльність Київради в закритий режим”, - заявив депутат фракції Блоку Кличка Валерій КАРПУНЦОВ, коментуючи розпорядженням мера від 23 листопада «Про організаційні заходи щодо перебування в залі пленарних засідань Київської міської ради».

Він зазначив, що відповідно до цього розпорядження, без запрошення дозволяється перебувати на засіданнях Президії й пленарних засіданнях Київради лише Президенту України, прем’єр-міністру, голові Верховної Ради та народним депутатам.

«Всім іншим особам, які не входять до цього переліку та не є депутатами міської ради, вхід заборонено. Заступники голови КМДА, радники міського голови, працівники секретаріату та інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, можуть перебувати в залі за списком, затвердженим секретарем Київради, або за пред’явленням разового запрошення, підписаного ним же або мером. Навіть депутатам Київради, аби увійти до сесійної зали, відводиться за цим розпорядженням аж 5 хвилин – з 9.55 до 10.00», – повідомив В.КАРПУНЦОВ.

Фракція Блоку Віталія Кличка вимагає від міського голови та секретаря Київради негайно припинити практику приховування від киян та скасувати свої принизливі розпорядження. “Якщо ж промерська більшість не готова чути киян, існує лише один вихід – саморозпуск Київської міської ради і оголошення дострокових виборів”, - заявив депутат.

«Адже з приходом до влади «молодої команди», Київрада та її органи стали ще більш закритими для киян. Потрапити на особистий прийом до мера чи його заступників, реально поспілкуватись, спробувати вирішити свою проблему є неможливим. Парадокс ситуації полягає у тім, що промерська більшість забула, хто і для чого її обирав”, - додав В.КАРПУНЦОВ.

За його словами, “знаючи бурхливу фантазію Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, цілком можна припустити, що наступним кроком чиновників КМДА стане обнесення будівлі Київради колючим дротом та виставлення посилених пунктів охорони, аби ніхто не заважав команді мера займатись «дерибаном».