У ЄЦ кажуть, що у них не розкол, а живий діалог

Перший заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Віктор ТОПОЛОВ вказує на безпідставність заяв про існування протиріч у партії щодо участі у наступних президентських виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного Центру».

За його словами, заяви у ЗМІ окремих представників «Єдиного Центру» про підтримку конкретного кандидата є лише зовнішніми проявами демократичності партії. “У будь-якому випадку, остаточне рішення прийме з’їзд”, - зазначив В.ТОПОЛОВ.

При цьому він зауважив, що зараз лідер «Єдиного Центру» продовжує тур регіонами, і його зустрічі з колегами показали, що всередині партії йде живий, відкритий діалог. “При цьому наші партійці дуже уважно прислухаються до аргументів партійного керівництва, зокрема Віктора БАЛОГИ й орієнтуються на його позицію”, - зауважив В.ТОПОЛОВ.

Він заявив, що «Єдиний Центр» уже впритул підійшов до прийняття остаточного рішення про характер участі партії у виборах Президента України.

«Завершується дискусія всередині партії, у якій найактивнішу участь беруть наші партійці з місцевих організацій по всій країні. Обговорення того, в який спосіб і на чиєму боці наша політична сила буде залучена у виборчий процес, вельми гостре та принципове, оскільки йдеться про ухвалення надважливого рішення. Висловлено різні, інколи діаметрально протилежні, міркування і пропозиції. Усі вони будуть враховані при розробці проекту пропозицій для розгляду делегатами партійного з’їзду”, - наголосив В.ТОПОЛОВ.

При цьому він зазначив, що в основу дискусії був покладений аналіз виборчих програм основних кандидатів з точки зору перспектив розвитку суспільства та держави. Також враховувалося й те, наскільки ефективними були чільні претенденти на президентський пост у період їхньої роботи на високих державних посадах. “Зіставлення декларованого і зробленого дало підстави для висновків про те, якою мірою підтримка партією когось із кандидатів відповідатиме стратегічним інтересам України, серед яких головні – зміцнення національної державності та розвиток демократії”, - вважає В.ТОПОЛОВ.

Водночас перший заступник голови «Єдиного Центру» категорично відкинув усі припущення про те, що партія вела переговори про підтримку на виборах в обмін на посади в органах влади. «Це надто примітивно, для політичної сили це означає цілковитий крах. Навпаки, логіка наших дій полягає в тому, щоб сприяти перемозі кандидата, який гарантує вільний, демократичний процес у країні, і тільки в цьому є запорука збереження партії як впливового суб’єкта реальної політики», - наголосив В.ТОПОЛОВ.

Говорячи про свої висновки від особистого спілкування з численними колегами по партії, народний депутат сказав, що досить часто звучала думка про доцільність підтримки діючого Президента та оголошеного ним курсу. В.ТОПОЛОВ назвав це «вагомою деталлю» при формуванні кінцевої позиції «Єдиного Центру» на виборах глави держави.