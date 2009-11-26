Міліціонерів перед виборами примусять прочитати Конституцію

Перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ поінформував представників передвиборної місії Парламентської Асамблеї Ради Європи про заходи, які здійснює МВС для того, аби не було порушень під час виборів Президента, а сам виборчий процес був чесним і прозорим.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, зустріч М.КЛЮЄВА з представниками місії ПАРЄ пройшла сьогодні у міністерстві.

Так, за словами М.КЛЮЄВА, в Міністерстві внутрішніх справ України затверджено План правоохоронних заходів, який передбачає комплекс завдань для регіональних підрозділів щодо недопущення правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

“Міліція - поза політикою, - наголосив М.КЛЮЄВ. - Відповідно до Закону України „Про міліцію”, основні її завданнями - охорона і забезпечення громадського порядку”.

Також, зазначив він, існують обов`язки міліції відповідно до Закону "Про вибори Президента України", що передбачають забезпечення охорони приміщень, де будуть розташовуватися виборчі комісії, виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації і забезпечення охорони при супроводженні членів виборчих комісій з виборчими бюлетенями.

За словами М.КЛЮЄВА, наразі з особовим складом підпорядкованих підрозділів проводиться робота з вивчення вимог Конституції України та чинного законодавства, у тому числі виборчого.

“Для забезпечення нормального перебігу виборчого процесу міністерством розроблено та надіслано на місця методичні рекомендації та алгоритм дій працівника міліції, які узгоджені з Центральною виборчою комісією”, - зазначив перший заступник міністра.

Крім того, М.КЛЮЄВ зазначив, що наразі працівники міліції вже зареєстрували 22 події, пов’язані з виборчим процесом. Здебільшого це хуліганські дії, а саме - пошкодження майна агітаторів, офісів політичних партій та блоків, які висунули своїх кандидатів на пост Президента України.

“Наше завдання, насамперед, організувати роботу підлеглого особового складу щодо негайного реагування на подібні випадки, якісного їх документування”, - підкреслив М.КЛЮЄВ.

Також під час виборчого процесу буде приділятися особлива увага забезпеченню правопорядку у місцях перебування та проживання офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, сказав він.