Тимошенко розказала, кому додасть грошей «закон Ющенка-Януковича»

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні розглядає можливості виконання закону про підвищення соціальних стандартів та закону про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік, ухвалених Верховною Радою за ініціативою Партії регіонів та підписаних Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогодні позачергове засідання уряду.

«Сьогодні я хотіла б, щоб саме на засіданні уряду ми детально обговорили кожен аспект цього закону про підвищення соціальних стандартів і закону про зміни та доповнення до бюджету – що вони дають кожній людині», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що прийняття цих законів призводить до зниження пенсій пересічних громадян і необмеженого підвищення пенсійного забезпечення народних депутатів та чиновників Верховної Ради та Секретаріату Президента.

«Ці закони знівелювали усі персональні і системні надбавки, які робилися для людей, які мають низьку пенсію, а у нас було встановлено таких надбавок достатньо. Сам закон більш як для 5 млн. пенсіонерів дає прибавку до пенсії всього 60 коп. – це закон ЯНУКОВИЧА, закон ЮЩЕНКА, а забирають 28 грн. з кожної пенсії. Ось так закони безтолково та бездарно приймаються», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала уряду розглянути кроки для того, щоб їхнє виконання не призвело до зниження пенсій для більшості громадян України.

«У той же час, ці закони суттєво підвищують пенсії народним депутатам, чиновникам усіх рівнів, включаючи й Верховну Раду, й Секретаріат Президента весь. От там підвищення є більше, ніж на 900 грн.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду вважає неприпустимим, що головні бюджетні ресурси у важкий кризовий рік необхідно буде спрямовувати на безмежне збільшування пенсій для депутатів. «От результат їхньої роботи», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

30 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

6 листопада Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних стандартів у підвищеному розміріпоправки до державного бюджету на 2009 рік, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.

16 листопада Президент підписав закон.