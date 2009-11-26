Ляпіна: мільярд збирались розікрасти, бо на тендери часу вже немає

Освоїти мільярд гривень, яких домагалася від Верховної Ради прем`єр-міністр, до кінця року є неможливим. Так вважає народний депутат Ксенія Ляпіна. У коментарі офіційному сайту кандидата в Президенти Віктора Ющенкаполітик заявила: "Те, що Тимошенко хоче саме зараз, з бюджету 2009 року, «видерти» кошти у Нацбанку, свідчить тільки про те, що ці гроші планується розкрадати, а не направляти на боротьбу з грипом. «За цей період неможливо провести жодного тендеру. Без тендерних процедур – це просто розкрадання грошей», - наголосила депутат. Вона відзначила, що було б логічним закласти ці гроші у бюджет 2010 року.

«Голосувати за подолання вето Ющенка було абсолютно неможливо і беззмістовно. Аргументи Президента прості і зрозумілі: можна скільки завгодно намагатися взяти грошей, яких нема – але їх просто нема. Надрукувати гроші – це в чергове спровокувати макроекономічну нестабільність, зіштовхнути гривню з більш-менш стабілізованого рівня», - заявила Ксенія Ляпіна.

Депутат зауважила, що прем’єр в черговий раз продемонструвала свою безвідповідальність. Так, депутат нагадала, що на засіданні Кабміну Тимошенко відмовилась приймати рішення щодо підписання листа до ВООЗу, в якому вона приймає зобов’язання не пред’являти будь-яких претензій виробнику вакцини в разі наявності проблеми при вакцинації населення всієї країни. «Прем’єр заявляє на всю країну, що несе повну відповідальність за ситуацію. При цьому хоче закупити 5 мільйонів доз вакцини і відмовляється прийняти рішення про відмову від претензій. Це означає, що вона просто перекладає відповідальність за це рішення на інші плечі», - додала нашоукраїнка.