Найбільш лобістські поправки депутатів до проекту бюджету-2010

Серед найбільш утопічних поправок до проекту держбюджету на 2010 рік - стаття про повернення знецінених вкладів (10 млрд. грн.), внесена фракцією КПУ, та відзначення 75-річчя Стаханівського руху (75 млн. грн.), запропоноване депутатом від Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Про це пише тижневик «Коментарі:», що проаналізував поправки до проваленого депутатами бюджету на майбутній рік.

Також до цього числа газета віднесла поправку, внесену Комітетом з питань місцевого самоврядування ВР, про проведення референдуму, який оголосить Президент (45 млн. грн.).

До найбільш очевидних лобістських поправок, за версією «Коментарів:», потрапили наступні статті:

- придбання літаків АН-148, АН-140 через державну лізингову компанію і будівництво тренувального центру підготовки авіаперсоналу на виробничій базі ДП «Лізингтехтранс» (654 млн. грн.) - запропонована Василем ШПАКОМ (Блок Литвина), який був директором «Лізингтехтрансу» до того, як став депутатом;

- будівництво готельно-офісного центру в Києві до Євро-2012, вул. Гоголівська, 14 (400 млн. грн.) - поправка внесена фракцією НУ-НС, хоча будівлі немає в урядовій програмі з підготовки до Євро-2012, замовник невідомий;

- модернізація оснащення і освоєння нових технологій з виробництва авіадвигунів – 300 млн. грн. - лобіював депутат від ПР Вячеслав БОГУСЛАЄВ, який є фактичним керівником виробника двигунів «Мотор Січі».

Серед найдивніших бюджетних пропозицій депутатів також фігурують поправка Анатолія МАТВІЄНКА (НУ-НС) щодо розробки високоточного ракетного комплексу середнього радіуса дії за рахунок 10% суми фонду зарплати держслужбовців (13,32 млрд. грн.) і службовців органів місцевого самоврядування (3,42 млрд. грн.), а також пропозиція Нестора ШУФРИЧА (ПР) щодо створення бази для стрільби з лука (50 млн. грн.).