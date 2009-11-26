Ульянченко нагадала, хто ліквідував бартер у сільському господарстві

Одним з найважливіших досягнень Президента України голова його Секретаріату Віра Ульянченко вважає зростання державного бюджету з 80 мільярдів у 2005-му до 300 мільярдів на сьогодні. Про це соратниця Ющенка заявила в інтерв’ю «Волинській газеті».

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора Ющенка, Ульянченко навела факти, які свідчать про ефективність Ющенка на президентській посаді.

Так, глава Секретаріату вважає, що зусиллями Віктора Ющенка підтримку отримало українське село: «Звісно, роботи на цій ниві ще надто багато, проте першим, що він зробив свого часу, прийшовши у владу, – ліквідував бартер у сільському господарстві. Шляхом реформи агробізнесу сприяв створенню потужних сільгоспкомплексів. Також вагомою підтримкою стали лізинги, кредитування на придбання техніки, дотації на орну землю».

«Варто згадати і таку серйозну проблему, як вимирання українців. Здавалося б: ніхто і ніщо не зможе змінити страшної тенденції, яка крім демографічної невідворотно призвела б до економічної катастрофи. Проте Віктор Ющенко серед перших своїх рішень прийняв те, що стосувалося збільшення допомоги матерям при народженні дитини. Тепер таку ж фінансову підтримку отримують і батьки, які зважилися на усиновлення. Під опікою держави, яка фінансує прийомні сім’ї, опинилися десятки тисяч сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. А втіленням гасла Президента «Багаті допоможуть бідним» стало те, що 40 найпотужніших бізнесменів України виступили меценатами для 568-ми багатодітних родин. Будинки, квартири, ремонт осель, транспорт, побутова техніка – щоби подарувати це сім’ям, де виховується десятеро й більше неповнолітніх дітей, бізнесмени виділили 137 мільйонів гривень!», - наводить цифри Ульянченко.

«Належне вшанування отримали матері-героїні, яким після підписання Віктором Ющенком відповідного указу відтепер вручають не лише нагрудний знак, а й одноразову винагороду у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму», - додала глава Секретаріату.