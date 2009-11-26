Ющенко – Кабміну: досить «жульнічать»

Президент України наголошує, що відносини у схемі поставок української електроенергії до Литви мають бути прямими. «Я всіляко підтримую тезу, позицію, яку висловлює литовська сторона і пані Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє, зокрема відносно чесних, прямих, без посередників відносин у сфері електроенергетики», – сказав Віктор Ющенко сьогодні в Києві на спільній прес-конференції із Президентом Литви, відповідаючи на запитання щодо контракту про постачання української електроенергії в Литву між компаніями «Лєтовус енергія» і «Ukrenergy Trade». Про це повідомила прес-служба голови держави.

Віктор Ющенко наголосив, що вимагатиме від Кабінету Міністрів ліквідувати посередників у схемі експорту української електроенергії до Литви. «Я сьогодні направлю вимогу до уряду виключити всіх посередників із даного проекту, переглянути угоду в цій частині. Зрештою, досить «жульнічать», – заявив Президент.

Він також повідомив, що кілька тижнів тому під час переговорів із Президентом Білорусі було обговорено питання щодо здатності білоруської системи передачі електроенергії обслуговувати цей проект. «Білоруська сторона зробить усе необхідне для того, щоб мати відповідні потужності по передачі цього потоку в об’ємі близько 850 мільйонів кіловат/годин на рік», – сказав Ющенко.