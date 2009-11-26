Кріль пропонує ВР порядок денний з трьох питань

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що Верховна Рада повинна сформувати пріоритетний порядок денний країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Країні треба припинити жити за передвиборчими сценаріями, розробленими технологами. Політикам слід припинити нагнітати паніку навколо проблем, що приносять їм політичні дивіденди. Дуже зручно створити солом’яних опудал, а потім переможно з ними воювати», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи проведення сьогодні позачергового засідання Верховної Ради.

На думку народного депутата, те, що зараз відбувається в суспільному і політичному житті України, суперечить логіці нормального життя. «Замість того, щоб думати, як віддавати зовнішні борги, нас змушують радіти кожному позиченому мільярду. У бюджетний період всі говорять про те, як витрачати гроші, а не про те, як наповнити бюджет. Кабінет Міністрів роздає державні гарантії на мільярди і не знає, як їх повертати. У газовій сфері йдеться не про диверсифікацію чи модернізацію ГТС, а про перемогу над проблемами, які уряд сам собі створив», – наголосив він.

Голова “Єдиного Центру” підкреслив, що суспільству нав‘язують віртуальні успіхи, а реальні проблеми залишаються невирішеними. Тому, на його думку, треба ламати сценарії, вигадані в офісах політтехнологів, і почати цей процес повинна Верховна Рада. Саме від парламенту як головного законодавчого органу залежить формування порядку денного країни.

І.КРІЛЬ переконаний, що необхідно відкласти всі другорядні питання і залишити лише три основних. «Питання перше - необхідно негайно розглянути та схвалити остаточну редакцію закону про вибори Президента і зняти всі спекуляції щодо легітимності виборів. Питання друге, воно головне для країни, – бюджет 2010 р. Прийняття цього документу до нового року гарантує пенсіонерам вчасно отримані пенсії, бюджетникам – зарплати, місцевій владі – кошти на виконання своїх функцій, а для всієї країни – розвиток галузей та інфраструктури. Питання третє – невідкладне запровадження відкритих списків на місцевих виборах. Основні кандидати в президенти задекларували виконання внесення таких змін. Тому вони повинні згуртувати парламент для їх втілення. Лише такий крок гарантує якісне оновлення місцевої влади», – заявив І.КРІЛЬ.