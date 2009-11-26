Регіонали спростовують «нісенітницю» від Тимошенко

Партія регіонів називає “нісенітницею” заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що прийняття закону про підвищення соціальних стандартів призводить до зниження пенсій пересічних громадян і необмеженого підвищення пенсійного забезпечення народних депутатів та чиновників Верховної Ради і Секретаріату Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПР.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну, “в пожежному порядку зібраному”, Ю.ТИМОШЕНКО “знову повторила нісенітницю, яку придумали для неї її штабні технологи, - що, мовляв, за новим законом про соцстандарти пенсія підвищиться на 60 копійок, а зменшиться на 28 гривень. Зате зросте пенсія чиновників та депутатів”.

У зв’язку з цим у Партії регіонів наголошують, що результатом ухвалення закону про підвищення соцстандартів кожен пенсіонер матиме добавку до пенсії 75 грн., і кожен бюджетник, який отримує мінімальну зарплату, матиме додатково 300 грн.

Закон не стосується депутатів та високопоставлених чиновників, оскільки їх зарплати не є мінімальними, підкреслюється у повідомленні.