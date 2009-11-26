Ульянченко заявляє про стрімке зростання рейтингу Ющенка

Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє про зростання рейтингу кандидата у Президенти, чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА завдяки кращому інформуванню людей про позитивні результати його роботи на своїй посаді.

Про це вона заявила в інтерв’ю “Волинській газеті”.

“Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому, звісно, прорахунки були”, - визнала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, “ми мало давали у ЗМІ інформації про виконане Президентом, у той час як інші політики навіть чужі заслуги видавали за свої та „піарилися” з усіх телеканалів”.

“Сьогодні ми змінили тактику „скромності”, і коли люди щодня стали чути про більш чи менш вагомі результати роботи Віктора ЮЩЕНКА, його рейтинг стрімко пішов угору”, - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.