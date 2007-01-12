Ющенко не підпише закон про Кабмін і звернеться до Конституційного Суду

Президент не підписуватиме Закон про Кабмін і в понеділок звернеться з цього приводу до Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на брифінгу.

Секретаріат Президента України називає подолання вето глави держави на закон “Про Кабінет Міністрів України” дестабілізацією державного устрою.

Він підкреслив, що цей закон порушує 11 норм Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.