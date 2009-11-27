Леніна з носом відкрили зі скандалом: пам'ятник облили, а людей побили

Сьогодні у Києві двоє чоловіків облили червоною фарбою пам’ятник Володимиру Леніну під час церемонії його відкриття після ремонтно-реставраційних робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, які зібралися з нагоди церемонії відкриття монумента, відреагували миттєво – побили цих чоловіків, причому досить сильно.

В результаті обох порушників порядку забрала міліція.

Пошкоджений пам`ятник В.Леніну відреставрували за кошти Комуністичної партії України.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, на Бессарабці відбувається акція протесту, організована ВО “Свобода” та Комітетом декомунізації проти відкриття пам’ятника В.Леніну. Понад дві сотні українських націоналістів з національними, «свободівськими» та червоно-чорними прапорами, які висловлюють свій протест проти встановлення пам’ятника В.Леніну, зупинили колони спецпідрозділу МВС «Беркуту», перегородивши їм дорогу.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ц.р. члени праворадикальної націоналістичної організації пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва - відбили йому ніс і руку. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і затримано 5 осіб. Вони пояснили свої дії тим, що в Україні не виконується Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», в якому, зокрема, йдеться про демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні.

Пам`ятник В.Леніну був встановлений на столичному бульварі Т.Шевченка і відкритий 5 грудня 1946 року. Автори пам’ятника – скульптор С.Д.Меркуров, архітектори – А.В.Власов та В.Д.Єлізаров. Висота фігури вождя 3,45 метри, вона висічена з темно-червоного полірованого граніту.