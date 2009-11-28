Іван Драч закликав підтримати Ющенка

Український поет та громадсько-політичний діяч Іван Драч, виступаючи сьогодні на регіональному Форумі Конгресу української інтелігенції, закликав українську інтелігенцію підтримати Віктора Ющенка. Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

Звертаючись до Президента, Драч сказав: «Я сподіваюся, що Ви, незважаючи на всілякі загрози, будете впевнено працювати на Україну і задля українського народу. А українська інтелігенція працює і буде будувати й творити українську націю».

Він також закликав представників інтелігенції приєднатися до створення Української Національної Ради: «Створіть таку структуру, щоб допомогти реалізувати ті ідеї, про які говорив сьогодні Президент Ющенко». Драч нагадав, що ця організація створюється з метою об’єднання національно-патріотичних сил України. Поет розповів, що серед організаторів Національної Ради – Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Іван Дзюба, Борис Олійник, Євген Сверстюк, Левко Лук’яненко, Михайло Горинь, Степан Хмара та багато інших.