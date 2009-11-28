Сьогодні у Києві пройдуть три з’їзди партій

Сьогодні, 28 листопада, відбудуться з’їзди політичних партій «Наша Україна», “Фронт змін” та Трудової партії України.

З’їзд “Нашої України” розпочнеться в Центрі культури та мистецтв НТУУ “КПІ” (проспект Перемоги, 37) об 11.00.

У роботі з’їзду очікується участь лідера «Нашої України», Президента Віктора ЮЩЕНКА.

З’їзд “Фронту змін” пройде у Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15). У роботі з’їзду, який розпочнеться о 12.00, візьмуть участь більше 1 тис. представників обласних та районних осередків «Фронту змін» з усіх регіонів країни.

Планується, що з’їзд розгляне питання про обрання лідера політичної партії «Фронт змін»; про позицію партії на виборах Президента України; про участь «Фронту змін» у чергових виборах до місцевих рад та інші.

Х з`їзд Трудової партії України відбудеться у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6). Початок його роботи - 11.00.