Ющенко: разом ми переможемо й відновимо історичну істину

Сьогодні Україна, світове українство й усі люди доброї волі вшановують пам`ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років - найтрагічнішої сторінки в історії України й однієї з найбільших гуманітарних катастроф за все існування людства.

Про це йдеться у зверненні Президента України Віктора ЮЩЕНКА у День пам’яті жертв Голодомору.

“Ми вважаємо справою національної честі й святим обов`язком перед власним народом і перед Богом донести до всього світу правду про Голодомор як свідомо організований комуністичним сталінським режимом геноцид, метою якого було знекровити Україну й підірвати її прагнення до свободи й незалежності”, – наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що “в результаті колосальної дослідницької й роз`яснювальної роботи нам вдалося повернути факт Голодомору не тільки в українську, а й у світову історію. Дедалі більше країн і міжнародних організацій визнають його актом геноциду й засуджують як злочин тоталітаризму”.

“У цьому є велика заслуга світового українства”. – підкреслив глави Української держави і висловив вдячність “за наполегливу діяльність, відданість великій національній справі, за акцію «Незгасима свічка», яка розкрила правду про Голодомор багатьом народам світу”.

“Праця, яку ми розпочали, буде обов`язково продовжена, як цього вимагає наше особисте і національне сумління. Правда - єдиний шлях до морального зцілення й гідного майбутнього”, - запевнив В.ЮЩЕНКО.

Він упевнений, що “разом ми переможемо й відновимо історичну істину й справедливість”.

“Нехай і цього року в кожному українському домі в усьому світі загориться свічка пам`яті, яка єднає всіх нас у велику єдину родину”, - говориться у зверненні.