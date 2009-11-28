Ющенко прибув на з’їзд «Нашої України»

У Києві розпочав роботу VIII з’їзд політичної партії «Наша Україна». В з’їзді бере участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним з’їзду передбачено розгляд єдиного питання – щодо підтримки Віктора ЮЩЕНКА як кандидата в Президенти на нинішніх президентських виборах.

Серед делегатів з’їзду - всі народні депутати з фракції НУ-НС, що є членами партії «Наша Україна», міністр юстиції Микола ОНІЩУК, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї та молоді Юрій ПАВЛЕНКО, заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО, голова виконкому «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та інші.

Крім того, на з’їзді присутня також і учасниця помаранчевих подій 2004 року баба Параска.