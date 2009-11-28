Тимошенко направила Путіну телеграму співчуття

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила урядову телеграму Голові Уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ у зв`язку з аварією поїзда Москва - Санкт-Петербург "Невський експрес".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Глава українського уряду звернулася до прем`єр-міністра Росії із проханням передати постраждалим сім`ям слова підтримки та співчуття.

"Від імені уряду України і від мене особисто прошу передати співчуття рідним і близьким загиблих та побажання швидкого одужання постраждалим", - йдеться в телеграмі Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії поїзда "Невський експрес" в Новгородській області загинули десятки, поранено близько ста чоловік. Дані про жертви уточнюються.