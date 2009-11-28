У Януковича пояснили, чому не допомогли Тимошенко з мільярдом

Фракція Партії регіонів не голосувала за подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу в Україні через непрозорість витрат на ці цілі.

Про це заявив заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ вчора на брифінгу в м. Костянтинівці Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації ПР.

«Фракція Партії регіонів хотіла б чітко знати причини, через які Президент наклав вето. Це перше, - пояснив Б.КОЛЕСНІКОВ. - І друге - мати постанову за витратами на цей мільярд. В цьому разі наше рішення було б позитивним».

Але, за його словами, «уряд не надав ані пояснення з приводу вето Президента, а це одна коаліція, одна команда, і не надав чіткої постанови про витрати».

«Тому ми і не подолали вето», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що дії уряду в цьому питанні нагадують йому «дії Корейка (персонаж роману І.Ільфа і Є.Петрова «Золоте теля»), такого підпільного мультимільйонера, який заробив гроші непрозорим, незаконним шляхом».