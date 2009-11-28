Партія Тігіпка змінила назву

Трудова партія України змінила назву на «Сильна Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні одноголосно 169 делегатами X з’їзду Трудової партії України, який пройшов у Києві.

Крім того, на з’їзді була прийнята нова редакція статуту партії, нова редакція програми і маніфест партії.

«Я обіцяю зробити все, щоб вийти у другий тур (президентських виборів – УНІАН) і перемогти врешті-решт», - сказав голова партії Сергій ТІГІПКО, виступаючи перед делегатами з’їзду.