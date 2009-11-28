Партія Тігіпка змінила назву
13:01, 28 листопада 2009Політика
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Кандидат пообіцяв вийти у другий тур
Трудова партія України змінила назву на «Сильна Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні одноголосно 169 делегатами X з’їзду Трудової партії України, який пройшов у Києві.
Крім того, на з’їзді була прийнята нова редакція статуту партії, нова редакція програми і маніфест партії.
«Я обіцяю зробити все, щоб вийти у другий тур (президентських виборів – УНІАН) і перемогти врешті-решт», - сказав голова партії Сергій ТІГІПКО, виступаючи перед делегатами з’їзду.
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